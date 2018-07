Paraná perde em casa para o Criciúma, mas está livre da degola na Série B

A missão do Paraná era vencer para afastar, matematicamente, a ameaça de rebaixamento. Mas jogou mal e perdeu para o Criciúma por 2 a 1, em pleno estádio Durival de Britto, em Curitiba, neste sábado, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da derrota, com 40 pontos em 15.º lugar, está livre da queda pela derrota do Bragantino para o Vasco. O clube catarinense atingiu os 50 pontos, em posição intermediária na tabela de classificação.

Nas últimas duas rodadas, o Paraná vai cumprir tabela contra o Ceará, no próximo sábado, em Fortaleza, e depois em casa diante do Tupi. O Criciúma vai tentar somar pontos contra o Vasco, em Santa Catarina, no próximo sábado, e depois fora diante do Paysandu.

O técnico Roberto Fernandes, contratado para tirar o time de Curitiba do rebaixamento, entrou em campo mais forte. Três jogadores voltaram após suspensão - o goleiro Marcos, o lateral-direito Leandro Silva e o atacante Lúcio Flávio - e o meia Nadson retornou após recuperar-se de contusão. Sem chances de classificação e sem vencer há cinco jogos, Roberto Cavalo, o comandante do Criciúma, aproveitou para testar o time com três zagueiros: Raphael Silva, Nathan e Diego Giaretta.

Mas quem saiu na frente foi o visitante. Após cruzamento, Rafael Carioca tentou afastar, mas deixou a bola nos pés de Bruno Baio. Ele bateu de chapa e no ângulo: 1 a 0, aos 10 minutos. O Paraná demorou para acordar, mas quase empatou aos 26. Nadson chutou de fora da área e a bola pegou na trave esquerda.

Em seguida, o time da casa perdeu o volante Anderson Uchoa, machucado, substituído por Wellington Reis. Aos 33 minutos, Fernando Karanga perdeu uma grande chance ao tentar dar um toque por cima do goleiro Luiz. Mandou para fora. Três minutos depois, após bate-rebate na área, quase que Bruno Baio faz outro para o time catarinense. O chute foi desviado na defesa.

No segundo tempo, o Paraná voltou disposto a impor mais velocidade. Àquela altura, com a derrota do Bragantino para o Vasco, não corria mais risco de descenso. Mas logo aos três minutos, Fernando Karanga foi expulso por reclamação. Levou o amarelo, xingou o árbitro e recebeu o cartão vermelho.

Mesmo jogando mal o Paraná empatou aos 24 minutos. Nadson cobrou escanteio em curva e Leandro Silva deu um peixinho para marcar. Mas, aos 28, Pitty segurou e empurrou Bruno Baio na área perto do árbitro, que marcou pênalti. Na cobrança, Roberto deslocou marcos e fez 2 a 1 para o Criciúma.

Dois minutos depois, Lúcio Flávio dividiu com o goleiro Luiz e foi advertido pelo árbitro. Continuou reclamando e também foi expulso. O Paraná ficou com dois jogadores a menos e foi para o abafa. Mas não mudou o placar. Deu tempo de Diego Giaretta ser expulso pelo lado do visitante.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 2 CRICIÚMA

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva, João Paulo, Pitty e Rafael Carioca (Henrique Gelain); Anderson Uchoa (Wellington Reis), Diego Tavares, Nadson e Murilo Rangel (Yan Philippe); Lúcio Flávio e Fernando Karanga. Técnico: Roberto Fernandes.

CRICIÚMA - Luiz; Raphael Silva, Nathan e Diego Giaretta; Ricardinho Nathan, Ruan, Douglas Moreira, Caíque Valdívia (Juninho) e Rômulo (Thiago Humberto); Roberto e Bruno Baio (Jheimy). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Bruno Baio, aos 10 minutos do primeiro tempo; Leandro Silva, aos 24, e Roberto (pênalti), aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Murilo Rangel (Paraná); Ricardinho, Rômulo e Bruno Baio (Criciúma).

CARTÕES VERMELHOS - Fernando Karanga e Lúcio Flávio (Paraná); Diego Giaretta (Criciúma).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 16.895,00.

PÚBLICO - 1.264 pagantes (1.987 no total).

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).