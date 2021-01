Paraná perde para o lanterna Oeste e está rebaixado na Série B

O Paraná jogará a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2021. O time perdeu para o lanterna Oeste por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena Barueri, pela penúltima rodada, e já não tem mais chances de escapar da queda na Série B. O Paraná se junta ao próprio Oeste e ao Botafogo-SP que já haviam caído. O rebaixamento está definido com a equipe tendo parado nos 36 pontos, em 18.º lugar. Já o Oeste soma 29, na última posição.

Ao longo da Série B, o Paraná liderou três rodadas e esteve no G-4, a zona de acesso, em 12 oportunidades, mas caiu de produção após a demissão do técnico Allan Aal, que subiu com o Cuiabá. Desde então, Rogério Micale, Gilmar Dal Pozzo e Márcio Coelho passaram pelo clube. O time entrou na degola na 31.ª rodada e não saiu mais.

Precisando da vitória, o Paraná foi para cima do Oeste. Se Bruno Lopes e Jean Victor chutaram com perigo aos 2 e aos 10 minutos, respectivamente, o goleiro Glauco precisou entrar em ação a partir dos 20. Bruno Lopes aproveitou bobeira da zaga e bateu para defesa do camisa 1.

No minuto seguinte, Higor Meritão, na meia-lua, bateu rasteiro e Glauco pegou mais uma. Antes do apito final, aos 46 minutos, Higor Meritão recebeu de Jean Victor e chutou, mas Glauco voltou a defender.

No segundo tempo, o Paraná seguiu em cima. Kaio bateu cruzado e assustou. Bruno Lopes chutou em cima de Glauco. Já Guilherme Biteco finalizou, o goleiro espalmou e a bola raspou o travessão.

Aos 29 minutos, o Oeste chegou com perigo pela primeira vez. Pedrinho aproveitou rebote de Renan e fez de cabeça, mas o árbitro anotou impedimento. O Paraná respondeu aos 32 em cobrança de falta de Jean Victor que Glauco defendeu. No contra-ataque, aos 38 minutos, Kalil bateu cruzado, mas Renan evitou o gol do Oeste. Aos 45, Raí Ramos bateu falta, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Renan. Vitória do Oeste e rebaixamento do Paraná.

Toda a última rodada da Série B será disputada na sexta-feira. O Oeste visitará o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, enquanto o Paraná receberá o Cruzeiro no Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 0 PARANÁ

OESTE - Glauco; Raí Ramos, Maurício Barbosa, Vitão e Douglão (Luanderson); Índio (De Paula), Bruno Miguel e Diogo; Léo Ceará (Titi), Bruno Alves (Kalil) e Pedrinho (Welliton). Técnico: Roberto Cavalo.

PARANÁ - Renan; Kaio, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Kazu, Karl e Higor Meritão (Guilherme Biteco); Thiago Alves (Andrew), Bruno Lopes (Mikael) e Paulo Henrique (Juninho). Técnico: Márcio Coelho.

GOL - Raí Ramos, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pedrinho, Maurício Barbosa (Oeste); Salazar, Jean Victor (Paraná).

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).