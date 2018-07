Paraná perde pênalti, mas vence e afunda Goiás na Série B

Com o resultado, o Paraná quebrou uma sequência de quatro tropeços seguidos, que inclui a goleada de 5 a 1 para o Náutico. O time paranaense chegou aos 13 pontos na tabela, contra seis do Goiás, dentro da zona de rebaixamento. A equipe goiana, que contou com a estreia do técnico Léo Condé, não conquista um triunfo há oito rodadas. A última foi diante do Tupi por 1 a 0, logo na primeira rodada, em Juiz de Fora (MG).

Mesmo atuando em casa, o Paraná foi dominado pelo Goiás na primeira etapa. Buscando a reabilitação na competição, o time goiano tomou conta do jogo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Marcos, grande destaque desses 45 minutos iniciais.

O Paraná voltou para o segundo tempo com mais volume de jogo e foi para a pressão em cima do Goiás. De tanto insistir, o time da casa chegou ao gol aos 24 minutos. Lúcio Flávio recebeu sozinho, dentro da área, e testou firme para fazer 1 a 0.

O Goiás sentiu o gol, abriu espaço e sofreu o segundo aos 31 minutos. Robson invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Renan: pênalti. Na cobrança, o atacante parou no goleiro, mas aproveitou a sobra para mandar de cabeça para o gol.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Luverdense na sexta-feira, às 21 horas, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 21h30, o Goiás recebe o Avaí no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 2 x 0 GOIÁS

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva, Pitty, João Paulo e Rafael Carioca (Murilo Rangel); Anderson Uchôa, Jean (Fernandes) e Válber; Lúcio Flávio, Robson e Henrique (Diego Tavares). Técnico: Fernando Miguel.

GOIÁS - Renan; Johnatan, Wesley Matos, Anderson Salles e Jefferson; Wendel (Ramires), David, Léo Sena e Thalles (Jhon Cley); Rossi e Rafhael Lucas (Cassiano). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Lúcio Flávio, aos 24, e Robson, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pitty (Paraná); Wendel e Rossi (Goiás).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA - R$ 29.425,00.

PÚBLICO - 1.512 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).