Paraná só empata em casa e é rebaixado no Paranaense CURITIBA - Sete vezes campeão estadual, o Paraná viveu neste sábado o dia mais triste da sua história que começou em 1989, quando o clube foi fundado com a fusão de Pinheiros e Colorado. O time tricolor foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Paranaense depois do 2 a 2 com o Arapongas, em pleno Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 10.ª e penúltima rodada do segundo turno.