Paraná supera o Luverdense e assume provisoriamente o 3º lugar

O Paraná quebrou a sequência de duas derrotas seguidas - para Oeste (2 a 1) e Brasil-RS (2 a 0) - na noite desta sexta-feira ao derrotar o Luverdense pelo placar de 2 a 0, em partida realizada no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR), pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado colocou o Paraná provisoriamente na terceira colocação, com 59 pontos, dois na frente do Oeste, quinto, que empatou na rodada. Já o Luverdense segue em 16.º, com 40, e pode voltar à zona de rebaixamento no final da rodada. Logo atrás, o Boa Esporte tem 40.

Mesmo fora de casa, o Luverdense tomou a iniciativa do jogo e precisou de apenas um minuto para assustar o Paraná. Sérgio Mota arriscou de longe, a bola quicou e por muito pouco não enganou o goleiro Richard, que fez a defesa. A resposta veio com Renatinho. O meia buscou o ângulo, mas parou em Diogo Silva.

O time paranaense foi tendo mais volume de jogo e chegou a abrir o placar aos 16 minutos. Cristovam recebeu de Robson e cruzou para Vitor Feijão completar de carrinho para o fundo das redes. O visitante não teve tanta sorte. Sérgio Mota chutou de longe e mandou na trave.

Mas o Paraná não se acomodou e saiu em busca do segundo gol. Aos 30 minutos, Renatinho fez bela jogada pelo lado esquerdo de campo e rolou para trás. João Pedro soltou o pé e viu a bola carimbar o travessão de Diogo Silva.

No segundo tempo, ambas as equipes voltaram com a intenção de balançar as redes. O Luverdense esboçou uma pressão, mas o Paraná foi logo controlando a partida e ampliou aos 30 minutos. Vitor Feijão recuperou a bola no meio de campo e acionou Renatinho. O meia rolou para Robson chutar para fazer 2 a 0.

Após o gol, o Paraná recuou. O Luverdesne foi para cima, mas não conseguiu passar pelo gol de Richard. Na melhor chance da equipe do Mato Grosso, Rafael Silva recebeu livre dentro da área, mas ficou na grande defesa do goleiro da equipe paranaense.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Santa Cruz na terça-feira, às 21h30, no estádio do Arruda, em Recife (PE). No mesmo dia e horário, o Luverdense recebe o Boa Esporte no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), num duelo direto contra a degola.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 0 LUVERDENSE

PARANÁ - Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Rayan; Gabriel Dias (Leandro Vilela), Vinícius Kiss e Renatinho; Vitor Feijão (Alemão), Robson e João Pedro (Zezinho). Técnico: Matheus Costa.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Moacir (Alaor Júnior) e Douglas Baggio (Rafael Silva); Rafael Ratão, Alfredo (Léo Cereja) e Sérgio Mota. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Vitor Feijão, aos 16 minutos do primeiro tempo. Robson, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renatinho (Paraná); Douglas Baggio (Luverdense).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 196.885,00.

PÚBLICO - 12.203 pagantes (13.038 no total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).