Paraná surpreende, ganha do Criciúma e continua no G-4 O Criciúma lutou até o final, mas não era seu dia e perdeu para o Paraná por 2 a 1, neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A derrota coloca fim à uma invencibilidade de 445 dias do Criciúma dentro de casa. O último tropeço havia sido no dia 5 de maio do ano passado, quando foi superado pelo Brusque por 3 a 1, pela Copa Santa Catarina. De lá para cá foram 19 vitórias e nove empates dentro do seu estádio.