Paraná vence a primeira e deixa Sampaio Corrêa sem triunfos na Série B O Sampaio Corrêa sofreu a sua terceira derrota em três jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira à noite, no estádio Castelão, em São Luis, quando caiu diante do Paraná, por 2 a 1. Enquanto o time maranhense continua na lanterna, o paranaense ganha pela primeira vez e ocupa posição intermediária com quatro pontos.