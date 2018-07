Paraná vence ABC, mas continua na zona de rebaixamento

O Paraná respira no Campeonato Brasileiro da Série B. O clube paranaense encontra-se ainda na zona de rebaixamento, mas, neste sábado, voltou a conquistar uma vitória, ao derrotar o ABC pelo placar de 1 a 0, no Estádio Durival de Britto, pela 13.ª rodada. O gol salvador foi marcado pelo zagueiro Alisson.

O mandante iniciou a partida desacreditado e lutando para voltar a vencer, fato que não acontecia há cinco rodadas. Com o resultado, subiu para a 17.ª colocação com 13 pontos, a um do Oeste, primeiro integrante fora do descenso. O ABC, por sua vez, perdeu a chance de emplacar duas vitórias seguidas e entrar de uma vez na briga pelo G-4. A equipe potiguar ocupa a oitava colocação com 20 pontos, a três do Avaí, quarto colocado.

Atuando no Estádio Durival Britto, o Paraná teve um volume de jogo maior na primeira etapa, mas se prendeu nas jogadas individuais de Lúcio Flávio. O meia teve boas oportunidades de abrir o marcador, mas quando não parou no goleiro Gilvan, ficou na trave.

O ABC pouco fez e se segurou para não sair em desvantagem no placar. O clube potiguar não conseguiu furar o bloqueio adversário e pouco ameaçou o goleiro Marcos. O empate acabou sendo um bom resultado até aquela altura.

A temperatura caiu em Curitiba e a partida tomou o mesmo caminho. O Paraná continuou em cima, mas o ABC se fechou, com a clara intenção de segurar o empate, o que fez com a partida ficasse muita truncada, e as chances de gols cada vez mais remotas.

Em uma das poucas chances, após tanto insistir, o Paraná abriu o marcador, aos 31 minutos. Alisson apareceu como elemento surpresa, aproveitou o cruzamento da esquerda e cabeceou para o fundo das redes.

Após ficar atrás no placar, o clube potiguar resolveu atacar e quase fez o gol de empate nos minutos finais. Lúcio Flávio fez bela jogada e arriscou o chute. A bola desviou no meio do caminho e bateu na rede pelo lado de fora.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Vasco no sábado, às 16h20, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ABC enfrenta o América-MG no mesmo dia e horário, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 0 ABC

PARANÁ - Marcos; Chiquinho (Carlinhos), Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Marcos Serrato, Ricardinho (Júlio Cesar) e Lúcio Flávio; Arthur e Thiago Alves (Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

ABC - Gilvan; Renato, Sueliton, Marlon e Luciano; Amaral, Fabio Bahia, Michel Benhami, Junior Timbó (Somália) e Xuxa (Lúcio Flávio); Gilmar (João Paulo) e Rodrigo Silva. Técnico: Zé Teodoro.

GOL - Alisson, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixao (MT).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Bahia, Lúcio Flávioe Marlon(ABC); Gustavo e Lucas Otávio (Paraná).

RENDA - R$ 48.340,00.

PÚBLICO - 3.308 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).