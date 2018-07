Paraná vence confronto direto com Sport e volta ao G4

CURITIBA - Com um ótimo público, o Paraná conquistou neste sábado uma importante vitória para voltar ao G4, a zona de acesso da Série B do Brasileiro. O time paranaense ganhou o confronto direto com o Sport, por 1 a 0, diante de 13.332 torcedores no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 17ª rodada do campeonato.

A vitória em casa colocou o Paraná na quarta colocação, com 30 pontos, e o manteve invicto em casa, agora com seis vitórias e dois empates. De quebra, a torcida venceu a "aposta" com a diretoria, que exigia no mínimo 8 mil pessoas, sob a ameaça de aumentar o preço dos ingressos. Já o Sport segue na terceira posição, também com 30 pontos.

Apoiado por sua torcida, o Paraná dominou praticamente toda a partida. A vitória só não foi construída no primeiro tempo porque o goleiro Magrão salvou o Sport por diversas vezes. A melhor delas logo aos dois minutos, quando o atacante Paulo Sérgio finalizou pela esquerda, dentro da área, e ele espalmou para escanteio.

Na segunda etapa, o cenário do jogo foi o mesmo. Até que, aos 23 minutos, os donos da casa chegaram ao gol. o meia Wellington soltou um forte chute de fora da área e a bola entrou no ângulo direito de Magrão, que nada pôde fazer. Depois disso, o Sport não teve forças para evitar a derrota para o Paraná em Curitiba.

No próximo sábado, o Paraná volta a campo para enfrentar o Guaratinguetá, novamente em casa, enquanto o Sport recebe o Boa no Recife, ambos pela 18ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 0 SPORT

PARANÁ - Luís Carlos; Moacir, Anderson, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição (Cambará) e Fernando Gabriel (Wellington); Paulo Sérgio, Reinaldo (Kayke) e Felipe Amorim. Técnico - Dado Cavalcanti.

SPORT - Magrão; Patric, Pereira (Vinícius), Gabriel e Pery; Anderson Pedra, Rithely, Camilo (Diego Maurício) e Lucas Lima; Felipe Azevedo e Roger (Nunes). Técnico - Marcelo Martelotte.

GOL - Wellington, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Sérgio (Paraná); Pery (Sport).

RENDA - R$ 277.875,00.

PÚBLICO - 12.295 pagantes (13.332 torcedores).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).