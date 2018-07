Paraná vence e Atlético-GO fica fora do G4 da Série B

O Atlético-GO perdeu uma grande chance de voltar ao G4, a zona de acesso, nesta terça-feira, ao perder para o Paraná, fora de casa, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pelo placar de 2 a 0, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do clube paranaense foram marcados por Thiaguinho e Adaílton.

Com a derrota, o Atlético viu quebrar uma série de nove jogos sem derrotas nesta reta final de Série B, ficando assim na sexta colocação com 53 pontos, mesma pontuação do Boa, que possui uma vitória a mais nos critérios de desempate: 16 a 15. Do outro lado, o Paraná praticamente elimina as chances de rebaixamento ao subir para a 13.ª posição com 44 pontos, a cinco do Oeste, o primeiro do descenso.

O primeiro tempo foi movimentado, mas com poucas chances de gols. Precisando vencer para entrar no G4, o clube goiano chegou com perigo aos 23 minutos. Pedro Bambu aproveitou o rebote e arriscou de fora da área, mandando para linha de fundo. A resposta veio em seguida. Thiaguinho tocou para Adaílton, o atacante invadiu a área e chutou nas mãos de Márcio.

Aos poucos, o Paraná foi crescendo e abriu o placar aos 33 minutos com Thiaguinho. O atacante Adaílton cruzou nos pés do atacante, que, na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Apesar de estar atrás do placar, o Atlético seguiu muito recuado, facilitando a vida do adversário.

O Paraná voltou melhor para a segunda etapa e foi logo marcando o segundo gol. Aos oito minutos, Adaílton recebeu na entrada da área, fez fila na defesa do Atlético e marcou um golaço. A bola foi no ângulo do goleiro Márcio.

O Atlético ainda pressionou, mas sem eficácia. Antes do apito final, o clube paranaense ainda mandou na trave, após tentativa de calcanhar de Adaílton.

Os dois times jogam na próxima terça, pela 36.ª rodada, a partir das 19h30 (de Brasília). O Paraná vai sair diante do Icasa, enquanto que o Atlético vai receber o Bragantino, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 0 ATLÉTICO-GO

PARANÁ - Marcos; Auremir, Cleiton, Alef e Yan; Edson Sitta, Ricardinho e Lúcio Flávio; Carlinhos (Tiago Alves), Thiaguinho (Leandro Vilela) e Adaílton (Léo Mineiro). Técnico: Ricardinho.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Mateus Caramelo (Jonas), Artur, Adriano Alves e Diogo Barbosa; Willian Arão, Pedro Bambu, Thiago Primão (André Luis) e Jorginho; Diogo Campos e Kayke (Júnior Viçosa). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Thiaguinho, aos 33 minutos do primeiro tempo; Adaílton, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton e Ricardinho (Paraná); Mateus Caramelo, Jonas e Jorginho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).