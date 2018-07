Paraná vence em casa e aumenta jejum do Paysandu

No último final de semana, o Paraná havia perdido para o Oeste, mas se reabilitou e retomou o terceiro lugar - havia sido ultrapassado pelo Joinville -, com 42 pontos. Ainda sem saber o que é vencer como visitante nesta Série B, com dois empates e dez derrotas, o Paysandu está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 23 pontos.

O Paraná não deu chances para o Paysandu no primeiro tempo e abriu uma boa vantagem visando a etapa final. Aos 9 minutos, Roniery desceu pela direita e cruzou na medida para Paulo Sérgio desviar de cabeça, sem chances.

O segundo gol também saiu em um lance de bola aérea. Reinaldo aproveitou cruzamento de Paulinho e cabeceou no ângulo de Paulo Rafael. Depois, o time paranaense diminuiu o ritmo e viu o Paysandu assustar com Jaílton, que só não diminuiu devido a grande defesa de Luis Carlos.

Em vantagem no placar, o Paraná voltou do intervalo mais preocupado com a marcação e o Paysandu esboçou uma pressão, mas aos 25 minutos levou um balde de água fria. Reinaldo dominou dentro da área e bateu no ângulo do goleiro.

O time paraense diminuiu dois minutos depois, quando Aleilson aproveitou passe de Heliton e bateu rasteiro. Nos minutos finais, o Paraná procurou priorizar a posse de bola. E segurou a importante vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 24.ª rodada. O Paraná enfrenta o Figueirense, às 16h20, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na Curuzu, em Belém (PA), o Paysandu recebe o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 3 X 1 PAYSANDU

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery (Edson Sitta), Brinner, Alex Alves e Paulinho; Moacir, Ricardo Conceição, Fernando Gabriel (Wellington) e Kayke; Reinaldo (Felipe Amorim) e Paulo Sérgio. Técnico - Dado Cavalcanti.

PAYSANDU - Paulo Rafael; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Leonardo (Aleilson) e Gilton; Vanderson, Zé Antônio, Fabiano Silva (Pablo) e Eduardo Ramos; Jailton e Iarley (Heliton). Técnico - Arturzinho.

GOLS - Paulo Sérgio, aos 9, e Reinaldo, aos 28 minutos do primeiro tempo. Reinaldo, aos 25, e Aleilson, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

CARTÕES AMARELOS - Moacir e Paulo Sérgio (Paraná). Eduardo Ramos e Gilton (Paysandu).

RENDA - R$ 55.286,00.

PÚBLICO - 3.934 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).