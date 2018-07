Paraná vence em casa, fica na Série B e impede acesso do Bragantino

CURITIBA - Paraná e Bragantino vão se enfrentar pela Série B do Brasileiro novamente em 2012. Neste sábado, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba, pela última rodada do campeonato deste ano, o time paranaense venceu por 1 a 0 e evitou o rebaixamento, além de impedir o acesso do adversário paulista.

O Paraná entrou na última rodada correndo risco de rebaixamento, mas a vitória deste sábado o deixou com 52 pontos, na 13ª posição. Já o Bragantino fracassou na luta para conseguir o acesso: perdeu o jogo e terminou apenas em sexto lugar, com 58 pontos - a vaga foi para o Sport, que fez 61.

O duelo em Curitiba foi o último a começar na rodada deste sábado, com 15 minutos de atraso. Gilvan, goleiro do Bragantino, teria machucado o ombro no aquecimento e ficou no vestiário se medicando, impedindo o início da partida no horário programado. Mas ele jogou normalmente.

No primeiro tempo, o meia Dinelson quase marcou para o Paraná com um belo chute, mas Gilvan fez boa defesa. Do outro lado, o goleiro Zé Carlos tirou a bola com a ponta dos dedos, após um chute quase perfeito de Marcinho, que esteve bem perto de marcar o gol para o Bragantino.

No segundo tempo, o Paraná marcou logo aos seis minutos. No lance, Lima foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Jefferson, então, só teve o trabalho de desviar e abrir o placar. Depois disso, o Bragantino bem que tentou reagir: foi ao ataque com tudo, mas os donos da casa fecharam bem a defesa.

PARANÁ 1 x 0 BRAGANTINO

Paraná - Zé Carlos; Lisa (Luciano Castán), Edson Rocha, Brinner e Lima; Serginho, Itaqui, Cambará e Dinelson (Douglas Packer); Jefferson Maranhão (Ricardinho) e Giancarlo. Técnico - Guilherme Macuglia.

Bragantino - Gilvan; Murilo Henrique, Luis Carlos (Deyvid Sacconi) e Diego; Léo Jaime, Esley, Felipe, Marcinho (Finazzi) e Murilo Ceará (Luiz Mário); Romarinho e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

Gol - Jefferson, aos 6 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Paulo Godoy Bezerra (SC).

Cartões amarelos - Cambará, Luciano Castán, Giancarlo, Felipe e Luiz Carlos.

Renda - R$ 49.730,00

Público - 2.353 pagantes (3.100 total).

Local - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).