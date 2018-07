Paraná vence o Santo André em casa e lidera a Série B

O Paraná venceu o Santo André por 3 a 0 na abertura da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, no Estádio Durival de Brito. O resultado deixou o clube paranaense na liderança provisória, com seis pontos e cinco gols de saldo, levando vantagem sobre Náutico, Bahia e Figueirense, todos também com seis pontos, mas com menor saldo e apenas dois jogos disputados. O Santo André permanece com quatro pontos, em décimo.

No primeiro tempo, o Paraná jogou melhor e abriu 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, com Leandro Bocão. André Luís cobrou lateral pela direita na medida para o atacante, que subiu mais que o goleiro e fez o gol de cabeça. Aos 26 minutos, Wanderson ampliou ao bater de primeira e colocar a bola no canto esquerdo do goleiro Júlio César.

A segunda etapa também foi movimentada, com boas chances de gol para ambas os lados, mas com o Paraná novamente jogando melhor. O time mandante ainda fez o terceiro gol, dando números finais à partida, com João Paulo, aos 34 minutos. Ele recebeu pelo lado direito e na saída do goleiro colocou a bola no ângulo.

Pela quarta rodada, o Paraná vai até Volta Redonda encarar o Duque de Caxias, na próxima terça-feira, às 19h30, enquanto o Santo André faz o confronto paulista diante da Portuguesa, no mesmo dia, mas a partir das 21h50.

PARANÁ 3 X 0 SANTO ANDRÉ

Paraná - Juninho; Irineu, Luiz Henrique e Alessandro; André Luís (Jefferson), Chicão, João Paulo, Wanderson (Flavinho) e Gilson; Leandro Bocão (Somália) e Marcelo Toscano. Técnico: Marcelo Oliveira

Santo André - Júlio Cesar; Cicinho, Halisson, Toninho e Andrezinho; Wendel (Altair), Gil, Richard (Rychely) e Marcelo; Borebi e Bruno Moraes. Técnico: Sérgio Soares

Gols - Leandro Bocão, aos 21, e Wanderson, aos 26 minutos do primeiro tempo; João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Chicão e André Luís (Paraná); Halisson, Rychely e Gil (Santo André)

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ)

Renda - R$ 48.070,00

Público - 3.460 espectadores

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)