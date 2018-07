Paraná vence por 2 a 1 em Curitiba e freia o embalo do Londrina na Série B

Com a vitória, o Paraná chegou aos 33 pontos e assumiu a nona colocação. Chegou a três jogos sem derrota e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Londrina permaneceu com os mesmos 37 pontos e em sexto lugar.

O Paraná começou melhor. Pressionou o Londrina e teve chances de abrir o placar. Mas isso só foi acontecer aos 32 minutos, quando Guilherme Queiroz aproveitou sobra na área e chutou cruzado. Sem chances de defesa para o goleiro Marcelo Rangel.

O Londrina não se abalou e seguiu tocando a bola para igualar o marcador. Aos 46 minutos, Jô foi derrubado por Lucas Taylor na área e o árbitro marcou pênalti. O capitão Germano foi para a cobrança e empatou: 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado. E novamente o Paraná aproveitou bola rebatida para ficar na frente do placar. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Diego Tavares dominou com categoria e chutou no canto direito.

Pela 25.ª rodada, o Paraná volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Vila Nova, às 19h15, novamente no estádio Durival de Britto. No mesmo dia e horário, o Londrina visita o Tupi, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 1 LONDRINA

PARANÁ - Marcos; Lucas Taylor (Alisson), Leandro Silva, João Paulo e Henrique Gelaln; Anderson Uchoa, Lucas Otávio, Nadson e Diego Tavares; Fernando Karanga (Lúcio Flávio) e Guilherme Queiroz. Técnico: Marcelo Martelotte.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, Fillipe Souto (Alisson Safira), Zé Rafael e Rondinely (França); Jô e Keirrison (Bruno Batata). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Guilherme Queiroz, aos 32, e Germano (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo; Diego Tavares, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Taylor e Leandro Silva (Paraná); Germano, França e Everton Sena (Londrina).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 58.790,00.

PÚBLICO - 3.070 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).