Paraná vence Vila Nova e volta ao G4 da Série B O Paraná conseguiu manter na noite desta sexta-feira a invencibilidade em casa nesta Série B do Brasileiro, ao derrotar o Vila Nova por 2 a 1, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba. Com a vitória, pela 11ª rodada do campeonato, o time paranaense voltou ao G4, o grupo dos quatro primeiros colocados.