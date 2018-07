Paraná volta a vencer na Série B e afunda o ASA

ARAPIRACA - O Paraná reencontrou o caminho da vitória na Série B. Na noite deste sábado, no fechamento da 25.ª rodada, a equipe goleou o ASA, por 4 a 1, em Arapiraca, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Dos últimos quatro jogos, o time tricolor havia perdido três, com apenas uma vitória. Agora, com o triunfo, chegou aos 45 pontos, em terceiro lugar. Por sua vez, o ASA se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, chegando à quinta derrota seguida, ficando com 23 pontos, na vice-lanterna da competição.

O ASA começou o jogo melhor e aos 16 minutos abriu o placar. Didira bateu falta na área, o zagueiro Edson Veneno subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes. No entanto, aos 20 minutos, o Paraná chegou ao empate jogando no contra-ataque. Paulinho cruzou da esquerda, na medida para Reinaldo, que subiu mais que todo mundo e testou para o gol. O Tricolor pressionou e num contra-ataque, aos 31 minutos, virou o jogo. O atacante lançou para Paulo Sérgio, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Gilson, vendido na jogada.

Os alagoanos voltaram em cima, pressionando, tentando de todos os jeitos o gol de empate. Mas, num rápido contra-ataque, aos 22 minutos, o Paraná matou o jogo. Num rápido lançamento, a bola sobrou para Ricardo Conceição, que invadiu a área e tocou na saída de Gilson, vendido na jogada. O gol desanimou o ASA em campo, que perdeu a força ofensiva. Aos 40 minutos, o atacante Lúcio Maranhão reclamou muito com a arbitragem e acabou sendo expulso. No minuto seguinte, o Paraná fez o quarto gol. Numa rápida jogada, a bola sobrou para JJ Morales, que invadiu a área e bateu na saída de Gilson para fechar o caixão.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira, pela 26.ª rodada. O ASA enfrenta a Chapecoense, em Chapecó, às 19h30, enquanto o Paraná joga contra o América-MG, às 21h50, em Curitiba.

ASA 1 x 4 PARANÁ

ASA - Gilson; Osmar, Fabiano, Edson Veneno e Glaybson; Jorginho, Basílio (Reinaldo Silva), Valdívia (Kleiton Domingues) e Didira; Diego Clementino (Jeferson Maranhão) e Lúcio Maranhão. Técnico - Ricardo Silva.

PARANÁ - Luis Carlos; Moacir, Brinner, Alex Alves e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição e Fernando Gabriel; Felipe Amorim, Paulo Sérgio (JJ MOrales) e Reinaldo (Léo). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Edson Veneno, aos 16, Reinaldo, aos 20, e Paulo Sérgio, aos 31 minutos do primeiro tempo. Ricardo Conceição, aos 23, e JJ Morales, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Edson Veneno (ASA); Reinaldo, Léo e Brinner (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Lúcio Maranhão (ASA).

RENDA - R$ 12.896,00.

PÚBLICO - 4.481 pagantes.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).