Paraná x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Paraná e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Durival Britto, em Curitiba, com o confronto tendo importância apenas para os mineiros, já que a equipe paranaense não tem mais possibilidades matemáticas de fugir do rebaixamento.

Paraná x Atlético-MG terá a transmissão do Premiere e minuto a minuto do Estado. Com 47 pontos, o Galo quer aproveitar a oportunidade de enfrentar o já rebaixado time paranaense para somar mais três pontos e se manter firme na briga pelo G-6. Com o rival Cruzeiro já garantido na Libertadores do ano que vem, a pressão no time alvinegro para também conseguir sua vaga é muito grande.

No lado oposto da tabela, o Paraná, com apenas 21 pontos e somente quatro vitórias em 33 jogos, espera apenas ter um adeus digno da Série A do Campeonato Brasileiro e para atingir esse objetivo, encarar os adversários que aspiram coisas maiores na competição é o grande objetivo.

Escalações de Paraná x Atlético-MG

Paraná: Richard; Wesley, Charles (Paulo Fales), Igor e Vitinho; Leandro Vilela, Alex Santana e Alesson (Silvinho); Andrey, Rodrigo Carioca e Rafael Grampola.

Atlético-MG: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Matheus Galdezani, Elias, Juan Cazares e David Terans; Luan e Alerrandro.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG