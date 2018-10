Paraná x Flamengo: horário e onde assistir ao confrontos de opostos

Paraná x Flamengo se enfrentam neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Durival de Brito, em Curitiba, com objetivos bem distintos. O Paraná já fala em "milagre" para evitar o rebaixamento, enquanto o Flamengo espera se manter na caça ao líder Palmeiras.

Paraná x Flamengo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O time paranaense começa a rodada na lanterna do Brasileirão com apenas 17 pontos, 15 a menos que o Vitória, pior time dentre os que estão fora da zona da degola. Já o Flamengo é o terceiro, com 55 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras.

Nos últimos seis jogos, o Paraná levou 16 gols, uma marca que ajuda a explicar o motivo de uma campanha tão ruim. Após perder Claudinei Oliveira para a Chapecoense, a equipe paranista contratou Dado Cavalcanti como novo treinador e ele fará sua estreia neste domingo.

No Flamengo, Dorival Júnior deu uma nova cara ao time carioca, que vem de seis partidas invictas no Brasileirão, e com direito a duas contundentes vitórias sobre Flamengo e Fluminense, ambas por 3 a 0.