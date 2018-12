Paraná x Inter: escalações, onde assistir e horário do confronto

Paraná e Inter jogam neste domingo, às 17h, no estádio Durival Britto, uma partida com ares de amistoso, já que as duas equipes têm situações bem definidas no Campeonato Brasileiro. Os paranaenses estão rebaixados e os colorados vão ficar em terceiro lugar.

Paraná x Inter terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Paraná inicia a última rodada do Brasileirão com 22 pontos e não tem como deixar a lanterna. Na última rodada, perdeu por 2 a 1 para o Botafogo.

Já o Internacional chegou a brigar pelo título até as últimas rodadas, mas não conseguiu superar o campeão Palmeiras e nem alcançará o Flamengo, segundo colocado. O time gaúcho soma 68 pontos e na rodada passada derrotou o Fluminense por 2 a 0.

As duas equipes devem aproveitar a última rodada para dar oportunidade para alguns jogadores que atuaram pouco na competição.

Escalações de Paraná x Inter

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles e Igor; Jhony, Jhonny Lucas e Alesson; Andrey, Juninho e Keslley (Felipe Augusto).

Internacional: Marcelo Lomba; Gabriel Dias, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Juan, Camilo, Wellington Silva e Rossi; Jonatan Alvez.