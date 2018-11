Paraná x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo entre lanterna e líder

Paraná e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio do Café, em Londrina, em uma partida que ocorre o tradicional "duelo dos opostos". É o líder, muito próximo de ser campeão, contra o lanterna, já rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Paraná x Palmeiras terá a transmissão da TV Globo (para São Paulo) e Premiere para todo o Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Paraná tem apenas 21 pontos e irá cumprir tabela nas rodadas restantes do Brasileirão. Já o Palmeiras, com 70 pontos, tenta controlar a ansiedade para garantir o quanto antes mais um título nacional.

Na última rodada, o Paraná lutou, mas perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, em casa. Em 34 rodadas, a equipe paranaense venceu apenas quatro, mas mesmo assim tenta surpreender o líder do Brasileirão. Pensando em obter maior renda e melhorar suas finanças, o time paranaense decidiu mandar a partida no estádio do Café, em Londrina, tradicional reduto de palmeirenses.

O Palmeiras vem de vitória incontestável por 3 a 0 sobre o Fluminense e tem cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Não há possibilidade matemática do time de Luiz Felipe Scolari ser campeão neste domingo, mas um resultado positivo deixa a taça muito mais próxima do time alviverde.

Escalações de Paraná x Palmeiras

Paraná: Thiago Rodrigues; Júnior (Wesley Dias), Renê Santos, Jesiel e Igor; Leandro Vilela, Torito González e Alesson; Juninho, Raphael Alemão (Keslley) e Rafael Grampola

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja (Deyverson).