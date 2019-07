Paraná x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Paraná e Sport vão se enfrentar nesta sexta-feira, dia 26, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Paraná x Sport terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

Ambos os times estão na briga por uma das vagas do G-4 da tabela, que garante o acesso à primeira divisão. O time paranaense, contudo, vive melhor momento. Está em segundo lugar, com 22 pontos, apenas abaixo do líder Bragantino. Mas uma combinação de resultados pode derrubar o Paraná do G-4.

O Sport, por sua vez, ocupa o oitavo lugar na classificação, com 18 pontos. Pode, portanto, entrar na lista dos quatro primeiros ao fim da rodada. Para tanto, porém, terá que fazer uma exibição mais convincente nesta sexta, se quiser somar mais três pontos.

E isso porque o Paraná vem embalado na competição. São cinco vitórias consecutivas. O time está há seis jogos sem perder. E manteve a boa sequência de jogos mesmo com a paralisação do campeonato durante a disputa da Copa América, no Brasil. Já o Sport vem de três empates consecutivos.

ESCALAÇÕES DE PARANÁ X SPORT

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luis Otávio, Itaqui e Fernando Neto; João Pedro, Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

SPORT - Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Guilherme Lazaroni; Yago, Charles e Guilherme; Ezequiel, Hyuri e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.