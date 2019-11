Paraná x Vitória: como acompanhar ao jogo na TV

Em busca do acesso à Série A do Brasileirão, o Paraná recebe o Vitória nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 34ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

O time paranaense venceu o América-MG na última terça-feira por 2 a 0 e está na quinta colocação da competição, com 53 pontos. A diferença para o quarto colocado, Coritiba, é de apenas três pontos. O Vitória ganhou do Brasil de Pelotas por 3 a 0 e ocupa a 13ª posição na tabela, com 40 pontos.

Últimos jogos do Paraná no Brasileirão Série B

05/11 América-MG 0 x 2 Paraná

28/10 Paraná 1 x 0 Londrina

23/10 Sport 2 x 1 Paraná

19/10 Paraná 0 x 1 Figueirense

15/10 Paraná 1 x 0 Brasil de Pelotas

Últimos jogos do Vitória no Brasileirão Série B