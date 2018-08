Parceiro de Romero no Corinthians, Araos agrada na estreia e pode ser titular

Angelo Araos chegou ao Corinthians sem grande destaque, como uma promessa do Universidad de Chile e já nos primeiros dias no novo clube, ganha seu espaço e pode até já ter uma oportunidade como titular na partida contra o Atlético-PR, sábado. Um dos responsáveis pela adaptação do meia chileno é Angel Romero.

+ Podcast Corinthians: Loss deveria manter Romero como centroavante

+ Apesar da fase artilheira de Romero, Corinthians pode ter a volta de Roger

+ Após ter proposta recusada, Henrique renova contrato com o Corinthians

O paraguaio tem ajudado Araos principalmente por causa do idioma. Em sua apresentação, inclusive, o meia chileno chegou a falar que Romero era uma de suas referências. "Ele é um jovem que vai nos ajudar bastante. Ele demonstrou muita condição técnica e finaliza bem. Vamos ajudá-lo a se adaptar rápido", disse o atacante.

Na partida contra a Chapecoense, o meia ficou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos de jogos. Segundo Osmar Loss, a ideia inicial nem era usá-lo na partida, mas o desenrolar do confronto causou sua prematura estreia, que acabou agradando ao treinador.

"Acho que foi até difícil para ele, procuramos mais a sua característica do que seu entrosamento. Ele caiu para um lado, para o outro e deu um chute maravilhoso. Acho que foi talvez até prematura, mas a necessidade de ter um jogador de mobilidade e força nos fez antecipar essa estreia", explicou.

A ideia do treinador é utilizá-lo mais centralizado, na posição que hoje é ocupada por Jadson. Como o meia pode ser poupado para a partida contra o Atlético-PR, existe a possibilidade do jovem chileno já ganhar uma oportunidade como titular no sábado.

A definição da equipe acontece nesta sexta-feira, em treinamento que será realizado no CT Joaquim Grava.