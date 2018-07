Parceiros de seleção aconselham Podolski a deixar o Arsenal

Campeão da Copa do Mundo em julho e 'xodó' da torcida brasileira, Lukas Podolski vem passando por um mau momento em seu clube, o Arsenal. Após a chegada de reforços para o ataque, como a do chileno Alexis Sánchez, o alemão vem perdendo espaço na equipe e, atualmente, amarga a reserva, o que torna seu futuro incerto com a camisa da Alemanha. Se depender de seus companheiros de seleção, o atacante deveria repensar sua permanência na equipe londrina.

"Podolski é um jogador que realmente depende de seu instinto e de sua alegria de jogar. Claro que na atual situação no Arsenal, onde não vem jogando, ele não está satisfeito, como qualquer profissional não estaria", afirmou Cristoph Metzelder, zagueiro da seleção alemã. Durante a semana, o técnico Joachim Löw disse que ainda conta com o atacante e crê que ele ainda pode render com a camisa da Alemanha. "Espero que essa sitação em Londres mude para ele. Se não mudar, talvez ele deveria se transferir e dar um outro passo em sua carreira", completou Metzelder.

Há três semanas, a emissora britânica BBC divulgou que o Tottenham, rival histórico do Arsenal, formularia uma proposta a Podolski em janeiro. O alemão, porém, reagiu com sarcasmo via redes sociais. "O inferno congelaria antes dessa transferência acontecer", disparou, mostrando identificação com o lado vermelho de Londres. Além do Tottenham, a Inter de Milão e o Wolfsburg, da Alemanha, estariam interessados no jogador.