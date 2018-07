'Parece fácil, mas não é', diz Messi após 5 a 0

Depois do Barcelona massacrar o Real Sociedad por 5 a 0 no domingo, duas semanas depois de humilhar o Real Madrid pelos mesmos 5 a 0, o argentino Lionel Messi procurou conter a euforia e disse que o time catalão não conseguirá manter este ritmo durante toda a temporada. Também garantiu que parece fácil jogar desta maneira, embora a realidade seja outra.

"As coisas estão se saindo muito bem, estamos todos jogando muito bem", afirmou o atacante argentino, que marcou dois gols no domingo. "Mas em algum momento, isto se acabará e será normal. Não nos damos conta porque semanas atrás tivemos desempenho semelhante. Parece fácil, mas não é".

Sobre a disputa com Xavi e Iniesta pela Bola de Ouro, Messi avaliou que o Barcelona merece ficar com o prêmio de melhor jogador da temporada. "É um prêmio para o clube, significa que as coisas vão bem. Os três pensam que, seja quem ganhar, já estará bom. Somos atletas de equipe, do clube".