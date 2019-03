Guilherme Parede celebra chance no Gre-Nal e cobra reação após derrota

Contratado no início da temporada, Guilherme Parede teve sua primeira oportunidade em um Gre-Nal no domingo, com a opção do Internacional de utilizar os reservas no confronto realizado na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. A vitória não veio, mas o atacante foi um dos destaques da equipe.

"Fico triste pelo resultado, não era o que a gente esperava, mas feliz por ter a chance de atuar e fazer um bom jogo. É continuar trabalhando com os pés no chão, com humildade, que as oportunidades vão aparecer", declarou nesta segunda-feira. "Graças a deus, consegui fazer um bom jogo. É bom estar bem, com a cabeça boa, para mostrar serviço."

A derrota por 1 a 0 deixou o Inter na terceira colocação do Gaúcho, com 19 pontos, a sete do líder, justamente o Grêmio. E por mais que o resultado negativo em um clássico seja sempre mais sentido, Parede cobrou uma rápida recuperação, já diante do Nova Hamburgo nesta quarta-feira, no Beira-Rio, novamente pelo Estadual.

"É continuar trabalhando, não tem outro jeito. O Gre-Nal foi ontem, passou, infelizmente perdemos o jogo. Mas é vida que segue. Já temos outro jogo pela frente para poder reverter isso", comentou.

O atacante ainda eximiu o meio-campista Nonato de qualquer culpa pelo resultado. O jovem de 21 anos foi expulso ainda no primeiro tempo e deixou o time colorado com um jogador a menos por mais de uma hora.

"Infelizmente, aconteceu com ele, mas poderia acontecer com qualquer um. Todos estão sujeitos a errar. É erguer a cabeça, é um jogador muito importante para o clube. Precisamos dar força, é um guri novo, com futuro enorme pela frente. Tive uma conversa com ele após o jogo e passei tranquilidade. É um menino do bem, cabeça boa", comentou Parede.