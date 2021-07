Paredes admite que jogadores do PSG comentaram muito sobre possível contratação de Messi

O volante Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain e da seleção argentina, admitiu que a possibilidade de Messi ir para o time francês foi bastante comentada pelos integrantes do clube. O jogador disse sonhar em dividir os vestiários com o atacante também no clube, além do time nacional. Messi acabou está próximo de assinar um novo contrato com o Barcelona por cinco anos, segundo a imprensa catalã.

"Se falou muito no clube quando saiu (a notícia) que Leo (Messi) poderia vir a Paris. Era um sonho de que ele pudesse estar conosco no próximo ano, mas não aconteceu. Espero que aproveite muito onde for jogar", afirmou Paredes ao programa Sportscenter, da ESPN.

Em 2020, Messi havia feito um pedido formal para se transferir do Barcelona após a derrota para o Bayern de Munique por 8 a 2 na Liga dos Campeões. O atacante acreditava que o clube não tinha um projeto esportivo sob a direção de Josep Maria Bartomeu, e o PSG surgiu como um dos possíveis destinos do atacante.

Contudo, Messi tinha mais um ano de contrato e acabou ficando no Barcelona. Bartomeu renunciou ao cargo de presidente e Joan Laporta foi eleito, e conseguiu assinar um novo vínculo com o jogador argentino.

Se não terá Messi, o PSG também não está indo mal na janela de transferências europeia. A equipe fez grandes contratações, como o goleiro Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos, o lateral-direito Hakimi e o meiocampista Wijnaldum.