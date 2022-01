Goleiro Donnarumma é sexto jogador do PSG a testar positivo para a covid-19

Em briga direta com Keylor Navas por uma vaga de titular no gol do Paris Saint-Germain, o italiano Gianluigi Donnarumma terá de se ausentar de alguns jogos do time. Ele é o sexto jogador da equipe francesa a testar positivo para a covid-19 nesta virada de ano.

De acordo com o clube, o goleiro de 22 anos já está em isolamento e "sujeito ao protocolo de saúde adequado." Diferentemente de outros jogadores, desta vez o PSG não informou se o jogador está assintomático, tampouco se passa bem.

Antes de Donnarumma, o astro Lionel Messi, Sergio Rico, Nathan Bitumazala, Danilo Pereira e Juan Bernat também haviam testado positivo e colocado em período de quarentena.

A boa notícia para o técnico Mauricio Pochettino é que Bernat já retorna aos treinos nesta quarta-feira. "Os testes realizados ontem e hoje por Juan Bernat deram negativos. Ele vai retomar o treinamento amanhã", informou o PSG.

Enquanto luta contra os desfalques e o surto de covid-19 que assombra o clube, o PSG já sabe quem enfrentará nas oitavas de final da Copa da França. Nesta terça-feira foi definido que o rival será o Nice, no Parque dos Príncipes. O jogo colocará frente a frente líder e segundo colocado do Campeonato Francês.