Paris Saint-Germain abre escola de futebol no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que irá abrir uma escolinha de futebol no Rio de Janeiro. O empreendimento funcionará em parceria com empresa Só 5, no Clube Guanabara, no bairro de Botafogo. A inauguração ocorrerá no dia 27 de dezembro, com a presença de jogadores do time francês. Os nomes ainda não foram divulgados.

A escola será a primeira do PSG na América Latina. A ideia do clube é buscar novos talentos no futebol brasileiro. Com coordenação de um treinador oficial da equipe, a escolinha começa oficialmente em fevereiro de 2014. No começo do ano que vem, vai ocorrer um intensivo de férias para crianças entre cinco e 16 anos. As aulas do programa de férias, com duração de uma semana e três horas diárias de atividades, são válidas para meninos e meninas.

A empresa é responsável pelo primeiro complexo de futebol de 5 do Brasil, criado por empresários franceses, entre os quais está Olivier Bertuel, ex-jogador do Montpellier. O projeto está baseado no conceito do “5-a-Sidel”, futebol a 5 contra 5, que vem fazendo muito sucesso na Europa e ainda é novidade no Brasil.

O PSG é o atual campeão francês. O time voltou a vencer o campeonato nacional após 18 anos. Nesta temporada, a equipe de Ibrahimovic, Thiago Silva e Cavani lideram o torneio com dois pontos de vantagem sobre o Monaco. Na liga dos Campeões, o PSG terminou a fase de grupo na liderança, com 13 pontos em seis jogos.