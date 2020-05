Paris Saint-Germain acerta a contratação em definitivo de Icardi por 4 anos

O Paris Saint-Germain enfim se acertou com a Inter de Milão e anunciou a contratação em definitivo do argentino Mauro Icardi, que assinou um vínculo de quatro anos com o clube francês. O atacante estava emprestado pelo time italiano até o final desta temporada.

O Paris Saint-Germain fez o anúncio neste domingo, por meio de um comunicado oficial em seu site. O clube parisiense informou que o contrato de Icardi tem validade até junho de 2024 e não revelou valores da transação.

Segundo a imprensa italiana, o jogador argentino foi comprado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 296 milhões). O clube francês, diz a mídia da Itália, tinha opção de compra estimada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 414 milhões), mas os italianos aceitaram negociar por um valor menor em razão da pandemia.

Icardi, 16º argentino a vestir a camisa do Paris Saint-Germain, foi emprestado pela Inter de Milão à equipe francesa em setembro do ano passado e rapidamente conquistou um lugar entre os titulares no time treinado pelo alemão Thomas Tuchel.

O atacante atuou em 31 partidas nesta temporada e balançou as redes 20 vezes, além de contribuir com quatro assistências, ajudando o time de Paris a conquistar o Campeonato Francês.

O desempenho positivo do argentino acabou preterindo Cavani, que ficou como opção entre os reservas em várias partidas e não deve permanecer no clube na próxima temporada. O uruguaio, maior artilheiro da história do PSG com 200 gols, é pretendido justamente pela Inter de Milão.