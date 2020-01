Paris Saint-Germain anuncia a renovação de contrato de Marquinhos até 2024

Sonho de alguns grandes clubes europeus como Manchester City e Real Madrid, o zagueiro brasileiro Marquinhos ficará onde está pelos próximos anos. Nesta segunda-feira, a diretoria do Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato com o atleta, que terminaria ao final da temporada 2021/2022, por mais dois anos até 30 de junho de 2024.

Desde que chegou ao clube em 2013, contratado junto à Roma, o brasileiro tem 270 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain, tendo marcado 20 gols e também contribuído com sete assistências, além de formar uma dupla de zaga sólida com o compatriota Thiago Silva. Atualmente, aos 25 anos, Marquinhos é vice-capitão do time da capital francesa.

No decorrer dos seus 270 jogos no Paris Saint-Germain, o brasileiro já conquistou 19 títulos: são cinco Campeonatos Francês (2014, 2015, 2016, 2018 e 2019), quatro Copas da França (2015, 2016, 2017 e 2018), cinco Copas da Liga Francesa (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) e cinco Troféus dos Campeões (2014, 2015, 2017, 2018 e 2019).

Mas nem tudo foi alegria para Marquinhos nas últimas horas. Na noite de domingo, a casa do zagueiro sofreu uma tentativa de assalto enquanto jogava contra o Monaco, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 20.ª rodada do Campeonato Francês.

Marquinhos é mais um jogador alvo de assalto na França. Diferente de Thiago Silva e do também zagueiro Choupo-Moting, o brasileiro não teve prejuízos pois os assaltantes fugiram.

Desde 2018, alguns jogadores do Paris Saint-Germain tiveram as suas casas assaltadas. Choupo-Moting foi roubado enquanto estava no Parque dos Príncipes para encarar o Liverpool, pela Liga dos Campeões da Europa. Já Thiago Silva teve prejuízo de "centenas de milhares de euros".