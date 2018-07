Paris Saint-Germain anuncia dispensa de Jerome Rothen

Rothen chegou ao Rangers no início da temporada passada, mas deixou o clube de Glasgow pouco tempo depois e foi emprestado ao clube turco Ankaragucu. O jogador de 32 anos era um dos preferidos da torcida do PSG, ajudando o time a conquistar a Copa da França em 2006 e a Copa da Liga Francesa em 2008.

No PSG, ele marcou 13 gols em 180 partidas. Mas sua situação se complicou depois que ele criticou a diretoria do clube no final da temporada 2008/2009. Rothen jogou 13 vezes pela seleção da França e marcou apenas um gol.