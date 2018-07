Paris Saint-Germain anuncia Laurent Blanc como novo treinador

PARIS - O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira que Laurent Blanc é o seu novo técnico. O ex-jogador assume o comando do atual campeão francês em substituição a Carlo Ancelotti, que conduziu o time na conquista do título nacional na última temporada, mas deixou o clube para dirigir o Real Madrid, como foi confirmado também nesta terça pelo time espanhol.

Com a saída iminente de Ancelotti, vários nomes foram ligados ao Paris Saint-Germain nas últimas semanas, incluindo Fabio Capello, Rafa Benítez e André Villas-Boas, mas o clube acabou optando mesmo por Blanc. Ao anunciar a contratação do ex-jogador, a equipe francesa revelou ter assinado um contrato por dois anos com o treinador.

Depois de se aposentar dos gramados, Blanc passou a trabalhar como técnico. O seu último trabalho foi no comando da seleção francesa, que ele deixou após a disputa da Eurocopa no ano passado, quando a equipe parou nas quartas de final. Antes disso, dirigiu o Bordeaux e faturou o título do Campeonato Francês na temporada 2008/2009.

Campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000 pela seleção francesa, Blanc, de 47 anos, teve uma carreira de sucesso como jogador, passando por gigantes do futebol mundial, incluindo Barcelona, Manchester United e Inter de Milão. Agora, terá o desafio de conduzir o Paris Saint-Germain ao sucesso internacional diante dos altos investimentos feito pelo clube nos últimos anos, com a contratação de jogadores renomados, incluindo Ibrahimovic e Thiago Silva.

O Paris Saint-Germain anunciou que Blanc inicia os seus trabalhos no dia 1º de julho, quando a equipe retoma os treinamentos visando a temporada 2013/2014. "A missão encomendada pelos dirigentes do Paris Saint-Germain a Laurent Blanc consiste em continuar o caminho iniciado no ano passado e levar o time ao topo da Europa", afirmou o clube, na nota oficial em que confirmou a chegada do treinador.