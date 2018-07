Paris Saint-Germain anuncia Leonardo como novo gerente geral

PARIS - O ex-técnico da Inter de Milão Leonardo será o novo gerente geral do Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês nesta quarta-feira.

"Leonardo foi nomeado o gerente geral do clube", disse o presidente do PSG, Simon Tahar, a repórteres.

O ex-jogador da seleção brasileira, de 41 anos, encerrou sua carreira nos gramados em 2003 no Milan, onde também foi dirigente e treinador. Leonardo disputou uma temporada pelo PSG em 1996/97.

O governo do Catar, através de sua agência de investimentos esportivos, comprou 70 por cento do PSG no mês passado.