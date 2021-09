Paris Saint-Germain anuncia parceria com a Dior para deixar jogadores elegantes

Com diversos jogadores como modelos, entre eles Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Hakimi e Sérgio Ramos, o Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a Casa Dior para vestir seus jogadores com elegância. O elenco viajará nos próximos dois anos com ternos e até sapatos personalizados da marca.

"O PSG e a Casa Dior firmaram uma parceria de 2 anos. A partir desta temporada, a Dior está criando o guarda-roupa oficial do clube parisiense e vestirá a equipe. É a primeira vez que a Casa da Dior faz parceria com um clube esportivo", informou a equipe francesa.

O clube ainda divulgou um vídeo no qual os jogadores chegam na sede da Dior vestidos com roupas esportivas e camisetas. Lá, o novo look de cada um já está separado e todos provam, ficando mais sofisticados e satisfeitos.

"Óbvio que a gente se sente mais charmoso, mais elegante. E mais confiante, na verdade", afirma Neymar. "Eu creio que o estilo é muito importante em cada pessoa. Temos de nos sentir bem com o que vestimos", completa o espanhol Sérgio Ramos.

"Por meio dessa parceria, o Paris Saint-Germain continua seu avanço pioneiro no mundo da moda e estilo de vida; partilha com a casa Dior a mesma paixão por Paris com que contribuem, através da sua criatividade, para difundir pelo mundo", seguiu o clube.

Kim Jones e a Diretora Artística das coleções masculinas da Dior e assina as novas criações para as próximas duas temporadas. Casual ou formal, o elegante guarda-roupa combina tons preto e marinho, especialmente desenhado para a equipe. O look casual consiste em uma jaqueta Harrington, um suéter e uma camisa pólo de malha, todos realçados com um patch bordado "Paris Saint-Germain" e as iniciais da Casa Dior.

Já o estilo formal inclui casaco de cashmere, jaqueta, camisa e calças, bem como um par de sapatos de couro preto Dior. Ainda ganharão uma bolsa em pele de bezerro, uma gravata adornada com o logotipo do PSG, lenço de cashmere e um cinto reversível, preto ou azul marinho. A palmilha do calçado é gravada, com uma película prateada, com o número da camisa dos jogadores.