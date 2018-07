Paris Saint-Germain anuncia renovação com Sirigu até 2018

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo para a renovação contratual do seu goleiro titular, Salvatore Sirigu, de 27 anos. O italiano tinha vínculo até o fim desta temporada, no meio de 2015, mas estendeu por mais três anos, até junho de 2018.

Sirigu celebrou o novo acordo com o PSG e disse que espera ganhar novos títulos na França e na Europa durante este período. "Eu queria continuar com esta incrível aventura, tanto no âmbito esportivo quanto no humano, com o Paris Saint-Germain. Nós vamos vencer muitos títulos juntos."

Se Sirigu ficou satisfeito com a renovação, o clube francês, através de seu presidente Nasser Al-Khelaifi, fez questão de exaltar o trabalho do goleiro nos últimos anos. "Estamos muito orgulhosos por renovar com o Salvatore, um goleiro excelente e um homem notável. É um símbolo da construção do projeto do Paris Saint-Germain como uma das equipes de maior sucesso na Europa", disse.

Sirigu foi contratado pelo PSG em 2011, junto ao Palermo, e foi um dos primeiros grandes reforços desta nova fase do clube como um dos novos ricos do futebol mundial. Desde então, assumiu a titularidade da equipe e se destacou tanto que passou a ser presença constante na seleção italiana.