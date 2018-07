Paris Saint-Germain conquista terceiro título francês consecutivo

O Paris Saint-Germain venceu o Montpellier por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e conquistou o tricampeonato francês de maneira consecutiva, sendo o seu quinto no total, com uma rodada de antecedência. O PSG já havia erguido o troféu nacional em 1986, 1994, 2013 e 2014.

A equipe dos brasileiros Lucas, David Luiz, Thiago Silva, Marquinhos e Maxwell entrou em campo precisando apenas do empate para garantir a taça. Mas tratou de abrir logo dois gols de vantagem, mesmo com o desfalque de sua principal estrela, Ibrahimovic, artilheiro da equipe na competição com 19 gols.

David Luiz, Maxwell e Thiago Silva, que completou cem jogos como capitão da equipe, começaram entre os titulares. Matuidi fez o primeiro gol da partida aos 17 minutos da etapa inicial. Ele recebeu passe de Rabiot e tocou na saída do goleiro. Dez minutos depois, Aurier cruzou na área e Lavezzi completou para a rede. O Montpellier diminuiu aos 40, com Anthony Mounier, que tocou por cobertura do goleiro para marcar.

Com o resultado, o PSG chegou aos 80 pontos e abriu oito de vantagem para o Lyon, que ficou no empate em 1 a 1 com o Bordeaux, em casa. Apesar da conquista antecipada, o time de Paris passou por altos e baixos durante a competição. Terminou o primeiro turno atrás do Olympique de Marselha e engrenou apenas na reta final, quando embalou uma sequência invicta. A vitória em cima do Montpellier foi a sexta consecutiva e assegurou mais um título francês ao milionário clube parisiense.