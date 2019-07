Paris Saint-Germain contrata promessa Xavi Simons, de 16 anos, do Barcelona

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a contratação do meia holandês Xavi Simons, de 16 anos, que atou nove temporadas pelas categorias de base do Barcelona. O jovem assinou contrato de três anos.

"O clube recebe Xavi e deseja-lhe uma carreira cheia de sucesso", escreveu o PSG em um comunicado, referindo-se ao garoto de longos cabelos encaracolados, filho do ex-jogador Regillio Simons. "É um dia complicado para mim, porque não gosto de despedidas e menos ainda quando é preciso dar adeus para a sua casa. Nunca vou esquecer quando vesti a camisa do Barça pela primeira vez há nove anos", acrescentou o jogador, que possui 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais, e cuja característica principal é a habilidade e a ótima visão de jogo.

Nascido em Amsterdã, em 21 de abril de 2003, Xavi Simons é empresariado por Mino Raiola, o mesmo que cuida da carreira de jogadores consagrados como Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli e Marco Verratti. O atleta, que recusou uma oferta de 200 mil euros (cerca de R$ 842 mil) anuais de salário, deve atuar na Liga da Juventude, o equivalente à Liga dos Campeões das categorias de base.

A relação entre Paris Saint-Germain e Barcelona é tensa desde a negociação que terminou com a ida de Neymar para o time francês. Em janeiro, o clube catalão apressou a contratação do holandês Frenkie De Jong por causa do interesse do PSG.

Nos últimos dias, Neymar indicou que gostaria de retornar à Espanha. Para isso, o Barcelona, segundo vários meios de comunicação da Europa, teria oferecido Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé ou Ivan Rakitic, além de 40 milhões de euros (cerca de 168,4 milhões). Mas a proposta não teria seduzido os parisienses.