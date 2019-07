Paris Saint-Germain contrata zagueiro Mitchel Bakker, do Ajax

O Paris Saint-Germain anunciou neste domingo a contratação do zagueiro holandês Mitchel Bakker, que era uma das apostas do Ajax para o futuro. O jogador de apenas 19 anos, que também atua como lateral-esquerdo, assinou contrato de quatro anos com o clube francês, até junho de 2023.

Sem maiores chances na equipe principal holandesa, atual campeã nacional e semifinalista da última Liga dos Campeões, o jogador defendia a equipe B do Ajax e disputava a versão juvenil da competição organizada pela Uefa. Também esteve em cinco partidas com a seleção holandesa sub-19.

"Estou muito feliz aqui", disse Bakker, em sua chegada ao clube de Paris. "Primeiramente, vou querer jogar o máximo possível e vou fazer de tudo para fazer por merecer uma vaga neste time. Gosto de jogar de forma mais ofensiva pelo lado esquerdo. Sou rápido e sólido, são minhas principais qualidades. Espero poder mostrar isso."

O acerto com o jovem holandês aconteceu no mesmo dia em que o clube confirmou a contratação do goleiro polonês Marcin Bulka, outro reforço de apenas 19 anos. Ele estava defendendo a equipe sub-23 do Chelsea.