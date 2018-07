Paris Saint-Germain derrota Toulouse com três gols de Ibrahimovic

TOULOUSE - O Paris Saint-Germain segue na liderança confortável do Campeonato Francês e contou mais uma vez com o talento de Zlatan Ibrahimovic para vencer. Neste domingo, fora de casa, o time derrotou o Toulouse por 4 a 2, em partida válida pela 26ª rodada do torneio nacional, com três gols marcados pelo atacante sueco.

O triunfo deste domingo levou o Paris Saint-Germain aos 61 pontos, na dianteira do Campeonato Francês e com cinco de vantagem para o segundo colocado Monaco. Já o Toulouse ocupa o décimo lugar, com 33.

Embalado pela expressiva vitória por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, na Alemanha, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain teve Alex, Thiago Silva, Maxwell, Thiago Motta e Lucas como titulares e abriu o placar em uma cobrança de pênalti.

Aos 31 minutos, Ibrahimovic fez 1 a 0 ao converter o pênalti sofrido por Lavezzi. O Toulouse, porém, empatou o duelo aos 43, com Ben Yeder, que completou de primeira em cruzamento de Didot.

O Paris Saint-Germain voltou a ficar em vantagem no começo do segundo tempo, quando, aos dez minutos, Matuidi deu um passe de calcanhar para Lavezzi, que finalizou e fez 2 a 1. Ibrahimovic marcou o seu segundo gol na partida aos 23 minutos, de cabeça, após cobrança de falta.

O Toulouse ainda diminuiu aos 28 minutos, novamente com Ben Yeder, que chutou cruzado para marcar. Ibrahimovic, porém, fez o seu terceiro gol aos 43 minutos, em cobrança de pênalti, definindo mais uma vitória do Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês.