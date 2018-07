Paris Saint-Germain descarta a contratação de David Beckham

PARIS - A notícia de que David Beckham se despedirá do Los Angeles Galaxy no início do mês que vem já começou a gerar especulações de possíveis transferências para diversas equipes. Nesta quarta, o técnico do Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, veio a público para desmentir o interesse do clube no jogador.

"Beckham? Nós não fizemos nenhuma oferta", declarou, em entrevista ao jornal francês L''Equipe. "Já encerramos nossas contratações. Boa sorte para ele no futuro", completou o treinador, que foi apoiado pelo diretor de esportes do clube, o brasileiro Leonardo. "Não há nenhuma negociação", garantiu.

Na última terça-feira, Beckham confirmou que deixará os Estados Unidos depois da final da Major League Soccer (MLS, o campeonato norte-americano), no dia 1.º de dezembro. Ele estava no Galaxy desde 2007, mas chegou a ser emprestado para o Milan em duas oportunidades: 2008 e 2009. Na primeira, foi comandado justamente por Ancelotti.

O jogador de 37 anos declarou que ainda pretende ter um último desafio antes de encerrar a carreira. Desde que um grupo de investidores chegou ao Paris Saint-Germain, no ano passado, a transferência de Beckham tem sido especulada, mas, até o momento, não se confirmou.