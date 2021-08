Paris Saint-Germain e Real Madrid chegam a acordo por Mbappé, dizem jornais europeus

O Paris Saint-Germain aceitou nesta quinta-feira a proposta feita pelo Real Madrid para contratar o atacante Kilyan Mbappé. As informações foram publicadas pelo jornal francês L'Équipe e pelo espanhol Marca.

O acordo deve ser oficializado nesta sexta-feira por um valor que gira em torno de 180 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão), pelo jovem, de 22 anos. O diário espanhol informa que o jogador se apresentará na capital espanhola antes de se juntar à seleção francesa para a partida contra a Bósnia, na próxima quarta-feira.

A proposta final é de 170 milhões de euros fixos mais 10 milhões de euros por metas "facilmente alcançáveis", segundo o jornal.

O L'Équipe acrescenta que o jogador e seu estafe aguardam o desenrolar das conversas e que, caso a transferência não se concretize, Mbappé não entrará em conflito com o atual clube e jogará a temporada pelo PSG, com o qual ainda tem um ano de contrato.

Mbappé continua a treinar com o PSG enquanto se aguarda o anúncio oficial dos clubes. Se a sua contratação pelo Madrid não for anunciada nesta sexta-feira, a tendência é que mesmo assim ele fique fora da lista de relacionados do PSG para o jogo contra o Reims, domingo, pelo Campeonato Francês.