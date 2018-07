Paris Saint-Germain empresta goleiro Sirigu ao Sevilla

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira o empréstimo do goleiro italiano Salvatore Sirigu ao Sevilla. O acordo entre os dois clubes é válido por uma temporada e não inclui opção de compra.

"O goleiro, que chegou na noite de quinta-feira, passou as primeiras horas da manhã realizando exames médicos e teve resultados satisfatórios", informou o clube espanhol. "Assim, ele se tornou nesta sexta-feira o novo jogador do Sevilla."

Sirigu, de 29 anos, chegou ao Paris Saint-Germain em 2011, após se destacar no Palermo, e foi titular durante boa parte de sua permanência. Mas, com a chegada do alemão Kevin Trapp na última temporada, perdeu a titularidade absoluta. Foi, assim, emprestado ao Sevilla.

Pela seleção italiana, por sua vez, Sirigu atuou nas categorias sub-18, sub-19 e sub-21, até estrear pela principal em 2010. Desde então, jogou em 17 ocasiões, como na derrota para a Irlanda por 1 a 0, na última partida da fase de grupos da Eurocopa de 2016.