Paris Saint-Germain goleia Nantes de virada no Campeonato Francês

Após sair atrás no marcador, o Paris Saint-Germain se recuperou e goleou o Nantes por 4 a 1, neste sábado, fora de casa, e manteve a liderança isolada e invencibilidade no Campeonato Francês após oito rodadas.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Laurent Blanc foi a 20 pontos e abriu quatro de diferença para o vice-líder Saint-Étienne, que entra em campo no domingo contra o Nice. Já o Nantes estacionou nos sete pontos, em 17º lugar, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Sem o zagueiro David Luiz, poupado para a partida da Liga dos Campeões no meio de semana, o PSG viu o Nantes abrir o placar aos dez minutos de jogo. Valentin Rongier cruzou na medida para Yacine Bammou, sozinho, cabecear para o fundo do gol. Em seguida, os donos da casa ainda carimbaram a trave duas vezes antes dos 25 minutos.

Sem muita inspiração por parte do trio de ataque formado por Di María, Ibrahimovic e o brasileiro Lucas, o PSG não conseguiu empatar antes do intervalo. Na segunda etapa, no entanto, o sueco tratou de balançar as redes logo aos dois minutos, após bate e rebate na área.

Apagado, Lucas deu lugar a Edinson Cavani aos 20 minutos e o uruguaio logo colocou o PSG na frente. Sete minutos depois de entrar em campo, o atacante recebeu cruzamento de Di María, se antecipou à zaga adversária e desviou de cabeça.

O Nantes sentiu o golpe e o PSG se aproveitou para matar o jogo com dois golaços. Aos 35, Di María ampliou de cobertura, e Aurier definiu o placar de voleio no último minuto do tempo regulamentar.

Pela nona rodada do Campeonato Francês, o Nantes encara o Nice fora de casa, no próximo sábado, e o PSG terá pela frente o clássico contra o Olympique de Marselha, no domingo. Antes, no entanto, o time de Ibrahimovic e companhia encara o Shakhtar Donetsk, fora de casa, pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.