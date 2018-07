Paris Saint-Germain oficializa contratação de David Beckham

PARIS - O astro inglês David Beckham é o mais novo reforço do Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, último dia da janela de transferências de janeiro, o clube francês anunciou a contratação do meia, que estava sem clube desde a saída do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e teve passagens de sucesso por Manchester United, Real Madrid e seleção inglesa.

Beckham, de 37 anos, havia despertado o interesse do Paris Saint-Germain em outras oportunidades, mas a sua contratação não se sacramentou. Há algumas semanas, inclusive, o clube francês negou a possibilidade de se reforçar o meia inglês, o que acabou acontecendo nesta quinta, quando ele assinou um contrato por cinco meses.

No Paris Saint-Germain, Beckham terá os desafios de tentar ser campeão nacional no quarto país diferente - faturou títulos na Inglaterra, Espanha e Estados Unidos -, ajudar o clube na disputa da Liga dos Campeões da Europa e mostrar que ainda pode jogar em alto nível, mesmo aos 37 anos.

Beckham vai se reencontrar no Paris Saint-Germain com o técnico Carlo Ancelotti e o diretor esportivo Leonardo, com quem trabalhou no período em que defendeu o Milan por empréstimo. Sem contrato, o astro inglês despertou o interesse de vários clubes, mas acabou fechando com o time que mais tem investido nas últimas janelas de transferências.

O Qatar Sports Investments, liderado pelo xeque Tamim Bin Hamad Al Thani, assumiu o controle do clube em 2011, mas ainda conseguiu conquistar grandes títulos. Atualmente, fazem parte do elenco do clube jogadores renomados, como o atacante sueco Zlatan Ibrahimovich, o meia Lucas e o zagueiro Thiago Silva.