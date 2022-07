Paris Saint-Germain planeja contratar psicólogo para sua comissão técnica, diz jornal

O Paris Saint-Germain segue com planos de mudanças em sua comissão técnica. Além da saída de Maurício Pochettino e a chegada de Christophe Galtier como treinador da equipe, o clube planeja integrar um psicólogo à comissão técnica, segundo informações publicadas pelo jornal francês L'Equipe.

Desde a eliminação para o Real Madrid na última edição da Liga dos Campeões essa possibilidade é considerada pela diretoria parisiense. A ideia é que o escolhido seja um profissional especializado em medicina e psicologia esportiva, para realizar um acompanhamento direto com o elenco, além de exercitar o espírito de equipe em todo o grupo.

Leia Também Neymar mostra entrosamento com Messi, faz dois gols e dá assistência em goleada do PSG

Em 2017, Neymar, à época no Barcelona, contou com a ajuda do psicólogo de Luís Enrique, técnico do clube catalão, durante a reta final da temporada. Já Lionel Messi, craque do PSG e da seleção argentina, afirmou em 2020 que nunca havia ido a um psicólogo, mas reconhecia a necessidade de consultá-lo.

Outra adição, que é estudada por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, é a de um nutricionista para a equipe principal. A ideia é formar um grupo técnico coeso, sem falhas, em busca da obsessão do clube: a conquista da Liga dos Campeões. Desde que o dirigente chegou clube, em 2011 , o grande objetivo do PSG é o triunfo na maior competição de clubes do continente. Nos últimos anos, tropeços e derrotas em sequência - e por vezes traumáticas - foram o resumo da equipe parisiense na Liga dos Campeões.

Com mais de 1,4 bilhões de euros gastos com transferências nestes 11 anos, a decisão por incluir um profissional da psicologia no corpo técnico surge após a derrota para o Real Madrid nas oitavas de final, de virada, chegando a estar com uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado. Tropeços diante do Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City e United também marcam a passagem de Al-Khelaïfi no clube.

Em turnê de pré-temporada no Japão, o PSG venceu o Gamba Osaka por 6 a 2 nesta segunda-feira. Neste domingo, 31, volta a campo para decidir a final da Supercopa da França, contra o Nantes. Já a estreia da equipe no Campeonato Francês acontece somente no próximo dia 6 de agosto, diante do Clermont.