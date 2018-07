Paris Saint-Germain quer fechar com Neymar até quarta-feira, diz jornal

O Barcelona pode perder o atacante Neymar para o Paris Saint-Germain até quarta-feira da próxima semana. Segundo o jornal espanhol Sport, pessoas próximas à negociação entre os dois clubes esperam para os próximos dias o depósito de 222 milhões de euros (R$ 810 milhões), valor referente à multa rescisória entre o jogador brasileiro e o clube catalão.

O jornal afirma que o diretor-presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, quer resolver em breve a contratação. Caso isso se concretize, Neymar deixaria imediatamente o trabalho de pré-temporada com o Barcelona, em Nova York, para se apresentar ao novo clube. Curiosamente, o clube francês também está nos Estados Unidos, porém na costa oeste do país.

A especulações da possível saída de Neymar tem movimentado a passagem do Barcelona pelos Estados Unidos. Segundo o Sport, no vestiário e na concentração, colegas de clube têm pedido ao brasileiro para continuar no clube. O primeiro a fazer esse apelo foi o uruguaio Luis Suárez. O time francês ofereceu salário anual ao atleta de 40 milhões de euros (R$ 148 milhões), o maior do mundo.