Paris Saint-Germain renova com meia Thiago Motta até 2016

PARIS - O volante Thiago Motta acertou nesta sexta-feira a prorrogação do seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais uma temporada, o que o manterá ligado ao atual líder do Campeonato Francês até 2016. O brasileiro, de 31 anos, que se naturalizou italiano, é um dos principais jogadores do clube na atual temporada e forma uma dupla segura de volantes com Blaise Matuidi.

Com passagens por Barcelona a Inter de Milão, Thiago Motta também ajudou o PSG a faturar o título do Campeonato Francês na temporada passada. O jogador está no clube desde janeiro de 2011, quando foi adquirido junto ao time de Milão.

"Estou muito feliz em continuar seguindo os meus sonhos com o Paris Saint-Germain", disse Thiago Motta. "Eu quero ajudar o clube a alcançar seus objetivos ambiciosos, tanto na França como na Europa".

Após renovar o contrato de Thiago Motta, a direção do PSG deve concentrar suas ações em prorrogar os vínculos do zagueiro brasileiro Alex e de Matuidi, com quem já negocia novos acordos.