Paris Saint-Germain renova contrato do goleiro Areola até junho de 2023

O Paris Saint-Germain anunciou a renovação do contrato do goleiro Alphonse Areola, que tinha contrato até junho de 2019 e, por isso, poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube. O novo vínculo do jogador de 25 anos tem validade até junho de 2023.

"É muito importante para mim poder continuar minha carreira no Paris Saint-Germain", comemorou Areola em entrevista ao site oficial do clube. "Esse não é só o clube pelo qual eu jogo, é também o clube do meu coração. Eu cresci aqui, e foi aqui que eu atingi o mais alto nível. O meu clube me dá a chance de perseguir as maiores ambições com excelentes companheiros. Com o apoio dos torcedores, ainda temos histórias maravilhosas para escrevermos juntos", completou o goleiro.

Areola é cria da base do PSG, com o qual assinou seu primeiro contrato profissional em 2009, quando tinha 16 anos. Desde então, o goleiro, que foi reserva na campanha vitoriosa da seleção da França na Copa do Mundo da Rússia neste ano, passou por Lens e Bastia, ambos da França, e Villarreal, da Espanha, antes de retornar ao time parisiense.

"É um dos símbolos mais belos da excelência do nosso centro de formação. Desde seus primeiros passos no clube, Alphonse mostrou um desejo fantástico de progredir com seus treinadores e seus companheiros mais experientes", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Areola atuou em 85 partidas pelo PSG e conquistou oito títulos. Foi campeão do Campeonato Francês, da Copa da Liga Francesa, da Copa da França, e da Supercopa da França, todos títulos conquistados duas vezes. Na atual temporada, disputa posição com o veterano Gianluigi Buffon, e esteve em campo em 13 partidas.