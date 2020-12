Paris Saint-Germain rescinde contrato do atacante espanhol Jesé Rodríguez

O Paris Saint-Germain oficializou a rescisão do contrato do atacante Jesé Rodríguez. O jogador espanhol, formado nas categorias de base do Real Madrid, tinha contrato até junho de 2021, mas atuou em apenas dois jogos nesta temporada e não estava nos planos do técnico Thomas Tuchel.

"O Paris Saint-Germain e Jesé chegaram a um acordo para encerrar o contrato com o jogador, que expiraria em 30 de junho de 2021. O clube deseja a Jesé o melhor no restante de sua carreira profissional", comunicou o PSG em nota divulgada neste domingo.

Jesé Rodríguez foi contratado pelo PSG em agosto de 2016, por 25 milhões de euros (R$ 156 milhões, na cotação atual). Na primeira temporada na equipe, o espanhol disputou 14 jogos e marcou dois gols. Mas depois disso foi emprestado quatro vezes, para o Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting, e nunca conseguiu se firmar no time francês.

Em toda a sua passagem apagada em Paris, Jesé jogou apenas 18 partidas. Nesta temporada, esteve em campo duas vezes, na derrota contra o Lens, por 1 a 0, e na goleada sobre o Nimes, por 4 a 0. Somando os dois duelos, ele atuou por apenas 22 minutos.

O jogador, de 27 anos, fez parte das conquistas de uma Copa da França (2016/17), uma Supercopa da França (2017) e uma edição do Campeonato Francês (2019/20). De acordo com a imprensa espanhola, Jesé Rodríguez recebia na França um salário de 420 mil euros por mês (cerca de R$ 2,6 milhões).